Aider les oiseaux en hiver, L’abri du marin, Concarneau
mercredi 21 octobre 2026 · L'abri du marin · Concarneau
Informations pratiques
Aider les oiseaux en hiver Mercredi 21 octobre, 14h00 L’abri du marin Finistère
Sur inscription, gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-21T14:00:00+02:00 – 2026-10-21T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-21T14:00:00+02:00 – 2026-10-21T16:00:00+02:00
L’hiver approche, et avec lui, le froid. Si les oiseaux insectivores migrent pour continuer à trouver leur nourrir, d’autres adaptent leur régime alimentaire et sont à la recherche de graines. Voyons qui sont ces oiseaux et comment ils survivent aux défis de l’hiver. Enfin, préparons notre jardin à les accueillir, en construisant des mangeoires !
L’abri du marin 19 place duquesne Concarneau 29900 Finistère Bretagne [{« type »: « email », « value »: « raphaele.thilliez@lpo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0743039535 »}]
Construction de mangeoires à oiseaux LPO
Rendez vous de la Biodiversité – Concarneau
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