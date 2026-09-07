Aider les oiseaux en hiver, L’abri du marin, Concarneau

Informations pratiques

Aider les oiseaux en hiver Mercredi 21 octobre, 14h00 L’abri du marin Finistère

Sur inscription, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-21T14:00:00+02:00 – 2026-10-21T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-21T14:00:00+02:00 – 2026-10-21T16:00:00+02:00

L’hiver approche, et avec lui, le froid. Si les oiseaux insectivores migrent pour continuer à trouver leur nourrir, d’autres adaptent leur régime alimentaire et sont à la recherche de graines. Voyons qui sont ces oiseaux et comment ils survivent aux défis de l’hiver. Enfin, préparons notre jardin à les accueillir, en construisant des mangeoires !

L’abri du marin 19 place duquesne Concarneau 29900 Finistère Bretagne [{« type »: « email », « value »: « raphaele.thilliez@lpo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0743039535 »}]

Construction de mangeoires à oiseaux LPO

Rendez vous de la Biodiversité – Concarneau