AIME-MOI … SI TU PEUX ! LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE Toulouse
jeudi 31 décembre 2026 · LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
AIME-MOI … SI TU PEUX !
LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 36 – 36 – EUR
36
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-31 20:30:00
fin : 2026-12-31
Date(s) :
2026-12-31
Aime moi… si tu peux ou le fabuleux destin de Hervé Pauchard, personnage atypique et irrésistiblement drôle.
Hervé Pauchard a 30 ans. Une vie rangée. Ingénieur informatique, il est consciencieux et passionné par son travail. Ses amis le considèrent comme un cas désespéré de l’amour. Mais pas lui. Lui attend. Il attend l’amour, le vrai, le pur, l’inaccessible.
Au point d’idéaliser et de sacraliser ce qui doit arriver… Son mariage avec Monica Bellucci, qu’il a prévu pour l’été 2024. Bref, Hervé Pauchard a tout pour inspirer la tristitude.
Nina, sa voisine de palier, est totalement à l’opposé. Exubérante, provocatrice, sensuelle… Elle qui a tous les hommes à ses pieds va, à la surprise de tous, jeter son dévolu sur ce voisin qui la perturbe et la fascine.
Oui mais ça ne fait pas du tout partie des prévisions de Hervé Pauchard. Insensible aux rapprochements de Nina, il va d’abord se montrer distant. Avant que celle-ci n’utilise les grands moyens pour parvenir à ses fins… 36 .
LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 17 02 93 comediedelaroseraie@gmail.com
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English :
Love Me… If You Can or the Fabulous Life of Hervé Pauchard, an Unconventional and Irresistibly Funny Character.
L’événement AIME-MOI … SI TU PEUX ! Toulouse a été mis à jour le 2026-08-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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