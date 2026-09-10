AIME-MOI … SI TU PEUX ! LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

AIME-MOI … SI TU PEUX !

LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 36 – 36 – EUR

36

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-31 20:30:00

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-12-31

Aime moi… si tu peux ou le fabuleux destin de Hervé Pauchard, personnage atypique et irrésistiblement drôle.

Hervé Pauchard a 30 ans. Une vie rangée. Ingénieur informatique, il est consciencieux et passionné par son travail. Ses amis le considèrent comme un cas désespéré de l’amour. Mais pas lui. Lui attend. Il attend l’amour, le vrai, le pur, l’inaccessible.

Au point d’idéaliser et de sacraliser ce qui doit arriver… Son mariage avec Monica Bellucci, qu’il a prévu pour l’été 2024. Bref, Hervé Pauchard a tout pour inspirer la tristitude.

Nina, sa voisine de palier, est totalement à l’opposé. Exubérante, provocatrice, sensuelle… Elle qui a tous les hommes à ses pieds va, à la surprise de tous, jeter son dévolu sur ce voisin qui la perturbe et la fascine.

Oui mais ça ne fait pas du tout partie des prévisions de Hervé Pauchard. Insensible aux rapprochements de Nina, il va d’abord se montrer distant. Avant que celle-ci n’utilise les grands moyens pour parvenir à ses fins… 36 .

LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 17 02 93 comediedelaroseraie@gmail.com

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English :

Love Me… If You Can or the Fabulous Life of Hervé Pauchard, an Unconventional and Irresistibly Funny Character.

L’événement AIME-MOI … SI TU PEUX ! Toulouse a été mis à jour le 2026-08-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE