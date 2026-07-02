AIMER ÊTRE AIMÉ, MADELEINE LOUARN / BERNARDO MONTET, TNB, salle Gabily, Rennes

Informations pratiques

AIMER ÊTRE AIMÉ, MADELEINE LOUARN / BERNARDO MONTET 17 – 21 novembre TNB, salle Gabily Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-17T19:00:00+01:00 – 2026-11-17T20:30:00+01:00

Fin : 2026-11-21T15:00:00+01:00 – 2026-11-21T16:30:00+01:00

Madeleine Louarn propose, à travers la rencontre des 6 interprètes de la troupe Catalyse et les 20 élèves de l’École du TNB, d’explorer « l’infatigable engagement d’aimer ».

Au plus proche de l’imaginaire et de l’inspiration des 26 interprètes, ils ont, pas à pas élaboré ensemble cette pièce. L’acte d’aimer est un évènement, un mouvement qui intensifie l’existence et qui engage tout l’être. Aimer n’est pas seulement une affaire de couple, c’est aussi le social et le politique qui influent sur notre intimité. Aimer c’est agir ensemble pour faire advenir quelque chose du futur. Par cette plongée dans la vie, il y a la volonté d’ouvrir un espace de lucidité critique pleine de joies, de risques, d’aventures.

TNB, salle Gabily rue jean-marie huchet Rennes 35042 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=4217 »}]

Madeleine Louarn propose, à travers la rencontre des 6 interprètes de la troupe Catalyse et les 20 élèves de l’École du TNB, d’explorer « l’infatigable engagement d’aimer ». théâtre danse

Jeanne Hirigoyen