Ain Bugey Valromey Tour 2026 38e édition

Belley Ain

Début : Vendredi 2026-07-10

fin : 2026-07-14

2026-07-10

La plus prestigieuse course course cycliste juniors internationale par étape revient en 2026 sur les belles routes de la montagne de l’Ain avec une épreuve masculine et une épreuve féminine pour sa 38e édition.

Belley 01300 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 67 30 47 tvo@orange.fr

English : Ain Bugey Valromey Tour 2026 38th edition

The most prestigious international junior stage cycling race returns in 2026 to the beautiful mountain roads of Ain with a men’s and a women’s event for its 38th edition.

