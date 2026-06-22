Alleins

Aïoli des Biou’cans

Dimanche 12 juillet 2026 à partir de 12h. Place de la République Alleins Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 12:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

L’association des jeunes d’Alleins vous donne rendez-vous pour leur premier aïoli !

Dégustez le traditionnel aïoli provençal dans une ambiance conviviale. .

Place de la République Alleins 13980 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 63 13 81 92

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English :

The Alleins youth association invites you to it’s first aioli!

L’événement Aïoli des Biou’cans Alleins a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme du Massif des Costes