Informations pratiques

Colmar

AJAM Krzysztof Michalski

3 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2027-02-10 20:00:00

fin : 2027-02-10

Date(s) :

2027-02-10

A l’affiche, Krzysztof Michalski, virtuose du violoncelle, lauréat de l’édition 2026 du Concours Reine Elisabeth de Belgique.

Au cœur de l’hiver, le violoncelle et sa sonorité si chaleureuse sera à l’honneur des concerts de l’AJAM. A l’affiche, Krzysztof Michalski, virtuose du violoncelle, lauréat de l’édition 2026 du Concours Reine Elisabeth de Belgique. Au programme, trois monuments de la littérature pour violoncelle seul.

Pour qui sait l’accueillir, le hasard réserve parfois de belles découvertes ! Krzysztof Michalski lui est profondément redevable, tant il a façonné ses choix de vie son métier, la musique, le violoncelle.

Rien de hasardeux, en revanche, dès lors qu’il s’agit de mettre le violoncelle en valeur ! D’emblée, le jeune musicien convoque Bach par qui l’instrument gagna ses lettres de noblesse. Il poursuit son tour d’horizon par un sommet de technicité inventive signé Penderecki et le conclut par un Cassadó rare et virtuose.

Étoile montante du violoncelle, Krzysztof Michalski s’est distingué en 2024 au Concours de l’ARD de Munich et au Concours Reine Elisabeth de Belgique en mai 2026. Familier des scènes prestigieuses et des festivals majeurs, le jeune virtuose a enregistré un premier disque en duo avec Alexandra Bidi, harpe solo de l’Orchestre de Paris. .

3 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 29 02 reservation.theatre@colmar.fr

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English :

Featured in the program is Krzysztof Michalski, a cello virtuoso and winner of the 2026 Queen Elisabeth Competition in Belgium.

L’événement AJAM Krzysztof Michalski Colmar a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de tourisme de Colmar