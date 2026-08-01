Visite guidée Colmar, incontournable en allemand Colmar
dimanche 9 août 2026 · Colmar
Informations pratiques
Colmar
Visite guidée Colmar, incontournable en allemand
Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-09 10:30:00
fin : 2026-08-30 12:00:00
Date(s) :
2026-08-09 2026-08-30 2026-09-05 2026-09-12 2026-10-03 2026-10-04 2026-10-10 2026-11-01 2027-01-06
Faites la connaissance du vieux Colmar !
Visite en allemand
Découvrez le charme de la vieille ville, ses monuments prestigieux et ses quartiers pittoresques, tels la Petite Venise ou le quartier des Tanneurs !
Visite assurée en allemand places limitées. .
Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 92 info@tourisme-colmar.com
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English :
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L’événement Visite guidée Colmar, incontournable en allemand Colmar a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme de Colmar
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