Informations pratiques

Colmar

Visite guidée Colmar, incontournable en allemand

Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-09 10:30:00

fin : 2026-08-30 12:00:00

Date(s) :

2026-08-09 2026-08-30 2026-09-05 2026-09-12 2026-10-03 2026-10-04 2026-10-10 2026-11-01 2027-01-06

Faites la connaissance du vieux Colmar !

Visite en allemand

Découvrez le charme de la vieille ville, ses monuments prestigieux et ses quartiers pittoresques, tels la Petite Venise ou le quartier des Tanneurs !

Visite assurée en allemand places limitées. .

Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 92 info@tourisme-colmar.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Get to know the old Colmar!

Visit in German

L’événement Visite guidée Colmar, incontournable en allemand Colmar a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme de Colmar