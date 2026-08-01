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Visite guidée Colmar, incontournable en allemand Colmar

dimanche 9 août 2026 · Colmar

Visite guidée Colmar, incontournable en allemand Colmar

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
Place Unterlinden
Ville
68000 Colmar
Département
Haut-Rhin
Tarif

Colmar

Visite guidée Colmar, incontournable en allemand

Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-09 10:30:00
fin : 2026-08-30 12:00:00

Date(s) :
2026-08-09 2026-08-30 2026-09-05 2026-09-12 2026-10-03 2026-10-04 2026-10-10 2026-11-01 2027-01-06

Faites la connaissance du vieux Colmar !

Visite en allemand
Découvrez le charme de la vieille ville, ses monuments prestigieux et ses quartiers pittoresques, tels la Petite Venise ou le quartier des Tanneurs !

Visite assurée en allemand places limitées.   .

Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 92  info@tourisme-colmar.com

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English :

Get to know the old Colmar!

Visit in German

L’événement Visite guidée Colmar, incontournable en allemand Colmar a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme de Colmar

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