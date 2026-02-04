Ajouter de la vie aux jours Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier
Espace Culturel Louis Aragon 22 rue Victor Hugo Saint-Vallier Saône-et-Loire
Gratuit
Début : 2026-05-11 18:30:00
2026-05-11
Conférence-témoignage par Anne-Dauphine Julliand.
Anne-Dauphine Julliand partage son témoignage bouleversant sur le deuil parental, porteur d’espérance et de lumière au cœur de l’épreuve.
En partenariat avec l’association Les Mamans Lumineuses- et les papas aussi , composée exclusivement de parents ayant vécu le deuil d’un enfant. .
Espace Culturel Louis Aragon 22 rue Victor Hugo Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 20 admi.ecla@mairie-saintvallier.fr
