Ajouter de la vie aux jours Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier

Ajouter de la vie aux jours

Espace Culturel Louis Aragon 22 rue Victor Hugo Saint-Vallier Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-11 18:30:00

fin : 2026-05-11

Date(s) :

2026-05-11

Conférence-témoignage par Anne-Dauphine Julliand.

Anne-Dauphine Julliand partage son témoignage bouleversant sur le deuil parental, porteur d’espérance et de lumière au cœur de l’épreuve.

En partenariat avec l’association Les Mamans Lumineuses- et les papas aussi , composée exclusivement de parents ayant vécu le deuil d’un enfant. .

Espace Culturel Louis Aragon 22 rue Victor Hugo Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 20 admi.ecla@mairie-saintvallier.fr

Ajouter de la vie aux jours

