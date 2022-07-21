Parcours historique animé (avec QR Code) Saint-Vallier Drôme

En ville 26240 Saint-Vallier Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Toute la riche histoire de Saint-Vallier dans un parcours historique animé grâce à des QR codes qui vous mèneront sur des vidéos explicatives. Idéal pour les petits et les grands !

+33 4 75 23 20 97

English : Historic Trail

Discover the Roman church, the old part of the village and its ramparts, from the 12th century to nowadays, by following the historical trail. Information leaflet available at the Tourist Office.

Deutsch : Parcours historique

Die ganze reiche Geschichte von Saint-Vallier in einem historischen Rundgang, der mithilfe von QR-Codes, die Sie zu erklärenden Videos führen, animiert wird. Ideal für Groß und Klein!

Italiano :

Tutta la ricca storia di Saint-Vallier in una visita storica animata grazie ai codici QR che vi condurranno a video esplicativi. Ideale per grandi e piccini!

Español : Parcours historique

Toda la rica historia de Saint-Vallier en un recorrido histórico animado gracias a los códigos QR que le llevarán a vídeos explicativos. Ideal para grandes y pequeños

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-07-21 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme