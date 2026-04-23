Fashion style le Vestiaire défile Rue Victor Hugo Saint-Vallier
Fashion style le Vestiaire défile Rue Victor Hugo Saint-Vallier mercredi 6 mai 2026.
Saint-Vallier
Fashion style le Vestiaire défile
Rue Victor Hugo Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 18:00:00
fin : 2026-05-06
Date(s) :
2026-05-06
L’ECLA accueille l’évènement Fashion style le Vestiaire défile , un projet mené en collaboration avec la section Métiers de la mode du lycée Léon Blum du Creusot !
À partir de vêtements issus de dons collectés au Vestiaire, les élèves ont laissé parler leur créativité.
Au programme
– découverte du fonctionnement du Vestiaire
– défilé avec présentation des tenues créées par les élèves du lycée
– intermède avec le groupe de danse Street Two K
– Pêle-mêle fantaisiste à découvrir. .
Rue Victor Hugo Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 20 centresocial@mairie-saintvallier.fr
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English : Fashion style le Vestiaire défile
L’événement Fashion style le Vestiaire défile Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-04-23 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
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