Scènes de crime Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier

Scènes de crime

Espace Culturel Louis Aragon 22 rue Victor Hugo Saint-Vallier Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2026-04-30 20:00:00

fin : 2026-04-30

2026-04-30

Théâtre immersif par Les Productions du Phacochère.

Plongez dans un spectacle improvisé et interactif où l’enquête devient le terrain de jeu de la folie des comédiens !

Lorsque la police nationale française se retrouve face à un crime insoluble, elle fait appel à ses meilleurs agents les inspecteurs Thomson et Thompson.

Avec l’aide du public, ils reconstituent la scène du crime et rejouent les moments clés qui ont conduit au meurtre, pour en déduire ensemble le ou la coupable. .

Espace Culturel Louis Aragon 22 rue Victor Hugo Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 20 admi.ecla@mairie-saintvallier.fr

English : Scènes de crime

