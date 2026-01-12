Déjeuner-croisière sur le Rhône Halte fluviale Saint-Vallier

Déjeuner-croisière sur le Rhône

Halte fluviale 1, rue du bélvédère Saint-Vallier Drôme

Tarif : 47 – 47 – 47 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 12:15:00

fin : 2026-05-03 14:30:00

Date(s) :

2026-05-03 2026-05-17 2026-06-07 2026-06-27

Embarquez à St Vallier sur le bateau des Canotiers pour un moment unique sur le Rhône. Naviguez entre Arras et Andance, profitez du paysage et de la beauté du fleuve en dégustant votre repas (froid et unique) servi dans des bocaux (0 déchet et du local).

Halte fluviale 1, rue du bélvédère Saint-Vallier 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 23 45 33 porte@dromardeche.fr

English :

Embark in St Vallier on the Canotiers boat for a unique experience on the Rhône. Sail between Arras and Andance, taking in the scenery and beauty of the river while enjoying your meal (cold and unique) served in jars (0 waste and local).

