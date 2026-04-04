Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

AKIM OMIRI GARE DU MIDI Biarritz

AKIM OMIRI GARE DU MIDI Biarritz

AKIM OMIRI GARE DU MIDI Biarritz vendredi 12 mars 2027.

Lieu : GARE DU MIDI

Adresse : 23, AVENUE FOCH

Ville : 64200 Biarritz

Département : 64

Début : 2027-03-12

Fin : 2027-03-12

Heure de début : 20:30

AKIM OMIRI Début : 2027-03-12 à 20:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

GARE DU MIDI 23, AVENUE FOCH 64200 Biarritz 64

À voir aussi à Biarritz (64)