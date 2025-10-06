AKIM OMIRI – PALAIS DES CONGRES TOURS – RONSARD Tours

AKIM OMIRI Début : 2026-10-31 à 20:30. Tarif : – euros.

POSITIVE PRODUCTIONS PRÉSENTENT : AKIM OMIRIDans son deuxième spectacle, Akim scrute avec sarcasme les questions brûlantes de notre société, explorant des thèmes tels que l’éducation formatée, la “Cancel Culture” et les théories complotistes. Plus qu’un simple divertissement, ce spectacle s’attaque aux enjeux sociaux de fond. Avec un rire libérateur, Akim ne se contente pas de survoler les sujets ; il sensibilise, informe et se questionne pour replacer chaque sujet dans son véritable : Contexte.Auteur : Akim Omiri, Kaza Artiste : Akim OmiriMetteur en scène : Kaza

Vous pouvez obtenir votre billet ici

PALAIS DES CONGRES TOURS – RONSARD 26 BOULEVARD HEURTELOUP 37000 Tours 37