Alain Chamfort Le Meilleur de moi-même Conversation musicale avec Alain Chamfort Blotzheim

Alain Chamfort Le Meilleur de moi-même Conversation musicale avec Alain Chamfort

777 Allée du Casino Blotzheim Haut-Rhin

Début : Jeudi 2026-05-07 20:30:00

fin : 2026-05-07 22:00:00

2026-05-07

2024 marquera le grand retour d’Alain Chamfort sur tous les fronts un nouvel album précédé d’un EP en collaboration avec Sébastien Tellier, une ressortie progressive de son foisonnant catalogue. En amont de cette actualité multiple, Alain Chamfort a imaginé donner un rendez-vous privilégié à son public un spectacle qui réunit les grandes chansons de sa carrière, dans lequel il se livrera au jeu d’une interview en direct. Sur scène, accompagné de son pianiste et de sa complice de toujours, la chanteuse et animatrice franco-américaine Valli, il nous fera partager les anecdotes et grands moments de sa vie professionnelle son démarrage de carrière comme musicien, notamment au côté de Jacques Dutronc, ses débuts de chanteur avec Claude François, les années Gainsbourg avec qui il fera trois albums, la naissance de ses chansons, les rencontres qui ont marqué sa vie, les succès, les déboires, tout ce qui fait le meilleur de nos vies. Entre confidences et piano, ce rendez-vous inédit remettra en lumière les chansons de son répertoire (Manureva, Bambou, Chasseur d’Ivoire, Traces de toi, la Fièvre dans le sang, Clara veut la Lune…) et d’autres pépites, moins connues, qui émaillent les albums de sa carrière. .

777 Allée du Casino Blotzheim 68730 Haut-Rhin Grand Est

