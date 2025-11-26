Humour Révélations

777 Allée du Casino Blotzheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-30 20:30:00

fin : 2026-04-30 22:00:00

Date(s) :

2026-04-30

Alice, jeune et brillante avocate, a convoqué son frère Sébastien et ses parents Marie et Charles, dans leur bel appartement parisien, pour une révélation de la plus haute importance … ils s’attendaient à tout, sauf à ça, c’est le choc général !

Ils ne sont pourtant pas au bout de leur surprise car leur fils en profite, lui aussi, pour révéler un changement pour le moins radical dans son existence … et ce n’est rien, à côté de ce que les parents vont avouer, à leur tour, à leurs enfants.

Eh oui, dans cette tranquille famille bourgeoise, peut-être moins conventionnelle qu’il n’y paraît, chacun a apparemment son jardin secret .

Le public ne demande qu’à en rire Le Figaro

On rit à gorge déployée Tatouvu

Jubilatoire Culturetops .

777 Allée du Casino Blotzheim 68730 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 57 77

English :

L’événement Humour Révélations Blotzheim a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue