Blotzheim

Soirée RnB MIXX Party

777 Allée du Casino Blotzheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-25 22:00:00

fin : 2026-04-26 03:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Le Casino Barrière de Blotzheim vous donne rendez-vous avec la RADIO ECN le samedi 25 avril 2026 pour le grand retour de la soirée RnB MIXX Party, l’événement incontournable pour célébrer l’arrivée du printemps !

Aux platines, le talentueux et célèbre DJ producteur suisse, DJ SOULCHILD, enflammera le dancefloor. Préparez-vous à une immersion totale avec des mixes 100% RnB, Soul, Hip-Hop et Old School. De la nostalgie des classiques aux pépites actuelles, plongez dans l’ambiance glamour et chic que vous aimez tant.

La soirée commence dès 22h et nous vous ferons danser jusqu’à 3h du matin dans un cadre unique.

Préparez votre plus belle tenue, la nuit s’annonce légendaire !

TARIFS & RÉSERVATIONS

Entrée Standard 15,00€ par personne.

Offre Lounge 135,00€ (comprend un espace assis dédié, une bouteille de Champagne ainsi que le service vestiaire pour 4 personnes).

Attention dans la limite des espaces disponibles.

INFOS PRATIQUES & ACCÈS

Réservation À l’accueil du casino ou directement en ligne.

Accessibilité Dans la limite des places disponibles (places assises limitées hors offre Lounge).

Bar Un bar sera disponible dans la salle Rad’Art.

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.* .

777 Allée du Casino Blotzheim 68730 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 57 77

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English :

L’événement Soirée RnB MIXX Party Blotzheim a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue