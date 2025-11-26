Club Sandwich Ciné Club Sandwich Blotzheim

777 Allée du Casino Blotzheim Haut-Rhin

Début : Samedi 2026-04-18 21:00:00
fin : 2026-04-18 22:30:00

2026-04-18

Horreur, comédie romantique, thriller, manga sportif… plongez dans l’univers du 7ème art à travers 4 réalisateurs en compétition, 4 genres cinématographiques, 4 scenarii improvisés différents. Un seul dirigera son film jusqu’au bout, et c’est vous qui déciderez !

Des histoires singulières, des répliques chocs, des effets visuels (si si !) et beaucoup de parodies à la sauce Club Sandwich. Prenez place avec ou sans pop-corn, eeeeeet ACTION !   .

