Albatros 41 rue Jobin (entrée piéton) Marseille 3e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 3e Arrondissement

Albatros

Mercredi 24 mars 2027 de 14h à 15h50, à partir de 15h15 et à partir de 18h30. 41 rue Jobin (entrée piéton) 12 rue François Simon (parking) Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-24

fin : 2027-03-24

Date(s) :

2027-03-24

Deux enfants un peu cabossés par la vie se retrouvent pour zigzaguer entre rêve et réalité. Le public installé au cœur d’une caravane assiste à ce conte aussi intime que loufoque. Le décor se déploie tel un livre pop-up au rythme des scènes.Enfants

Casper et sa copine Tite Pièce, deux enfants aussi flamboyants qu’en marge, se retrouvent à un carrefour pour regarder les voitures passer. Souffrant de l’hostilité de la vie, ils ne se démontent pas. Ils espèrent ensemble et osent jeter un espoir à la face du monde. Un jour, alors que Casper est seul, le Génie de l’huile de coude apparaît. Un génie qui réalisera peut-être ses trois vœux…









Dans l’intimité de la caravane, le public regarde la vie qui entre et sort. La mise en scène s’amuse avec le hors champ, le dedans et le dehors. Les personnages jouent des apparitions et disparitions. Le décor inspiré par le cinéma impressionniste allemand se déplie en autant d’univers que les pages d’un livre.

Dans ce conte, Fabrice Melquiot nous ensorcelle par le suspense et l’émerveillement poétique.







Ce spectacle mêle le fantastique à l’étrangeté et questionne ce qui fait de nous des êtres humains.





Théâtre Clandestin



Conçue dans le but de faire entendre des écritures contemporaines, Le Théâtre Clandestin est une caravane spectacle qui fait émerger des récits intimes et politiques. Ces spectacles questionnent les évidences et donnent voix à ce qui demeure souvent invisible. Avec un travail qui privilégie la proximité avec le public et la puissance évocatrice de la scène. .

41 rue Jobin (entrée piéton) 12 rue François Simon (parking) Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Two children, a little battered by life, come together to weave their way between dreams and reality. The audience, seated in the heart of a trailer, watches this tale—as intimate as it is zany. The set unfolds like a pop-up book as the scenes unfold.

L’événement Albatros Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-15 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille