ALBERI SONORI COMDT Toulouse

Toulouse

ALBERI SONORI

COMDT 5 Rue du Pont de Tounis Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 18:45:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par un concert au Centre de ressources dédié à la culture occitane et aux musiques traditionnelles !

Entre hommage aux traditions et quête de nouveaux langages sonores, Non solo tarantella est un dialogue à deux, complice et sensible, qui ouvre un passage vers un univers puissant, vibrant, intime et onirique celui des traditions musicales du Sud de l’Italie.

Si la Tarantella en est le cœur battant, elle n’est qu’un prétexte pour explorer et s’inspirer de la richesse sonore de cette terre. La sagesse populaire trace la voie musicale simple, essentielle, directe.

C’est la force du duo qui mêle avec brio interprétation, création et composition musicale. Les instruments traditionnels résonnent d’une audacieuse modernité, tandis que le chant, brut et timbré, s’élève en une mosaïque de dialectes héritages de mélanges séculaires et s’entrelace aux pulsations profondes du tambour, à la danse des cordes, au souffle des vents.

La scène devient un seuil, un espace suspendu où la musique s’ancre et se métamorphose, sans cesse nourrie par la puissance de ses racines. .

COMDT 5 Rue du Pont de Tounis Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 51 28 38 contact@comdt.org

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English :

Make yourself comfortable and let yourself be carried away by a concert at the Resource Centre dedicated to Occitan culture and traditional music!

L’événement ALBERI SONORI Toulouse a été mis à jour le 2026-05-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE