LE NOUVEAU PRINTEMPS QUARTIER MARENGO/BONNEFOY/JOLIMONT Toulouse

LE NOUVEAU PRINTEMPS

QUARTIER MARENGO/BONNEFOY/JOLIMONT DIVERS LIEUX Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-05-29

Pour cette nouvelle édition, le Nouveau Printemps investit le quartier Marengo Bonnefoy Jolimont et associe l’artiste Rossy de Palma !

Le Nouveau Printemps affirme ainsi sa nouvelle formule et consolide les relations qu’il tisse avec la ville comme avec les artistes d’ici et d’ailleurs.

Le festival défend un art pour toutes et tous, localement ancré, artistiquement exigeant, avant-gardiste et soutient des créations ou des expériences artistiques collectives, ouvertes sur le monde et responsables pour nos environnements.

Chaque année au festival de création contemporaine, un artiste est invité à poser un regard sur un quartier de la ville de Toulouse et à s’intéresser à ses espaces. Le festival confie cette édition 2026 à Rossy de Palma ! Artiste humaniste, amoureuse de tous les arts écriture, musique, danse, théâtre, opéra, performance, photographie, art contemporain et design.

Pour cette édition 2026, Rossy de Palma imagine, avec ses artistes invités, un parcours d’exposition inédit mêlant des pratiques multiples, en complicité avec les partenaires et les habitants de Toulouse. Fidèle à son esprit libre, cette édition célèbre les rencontres inattendues et la puissance créatrice.

Le détail de la programmation arrive très bientôt !

Retrouvez l’intégralité de la programmation sur le site internet du festival. .

QUARTIER MARENGO/BONNEFOY/JOLIMONT DIVERS LIEUX Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 6 08 43 02 89 info@lenouveauprintemps.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For this new edition, Le Nouveau Printemps is taking over the Marengo Bonnefoy Jolimont district and teaming up with artist Rossy de Palma!

L’événement LE NOUVEAU PRINTEMPS Toulouse a été mis à jour le 2026-02-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE