LAURENT GERRA CASINO BARRIERE Toulouse

LAURENT GERRA

CASINO BARRIERE 18 Chemin de la Loge Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 39 – 39 – 59 EUR

39

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 20:30:00

fin : 2026-05-26

Date(s) :

2026-05-26

Quand Laurent Gerra passe à table, on sait d’avance que tout sera mitonné aux petits oignons.

Une revue décapante où politiques, chanteurs, personnalités de la télévision et du cinéma passent à la casserole… même les végans !

L'actualité, revisitée à la sauce Gerra vous est servie bien chaude et particulièrement relevée !

English :

When Laurent Gerra sits down to dinner, you know in advance that everything will be cooked to perfection.

