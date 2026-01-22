LAURENT GERRA CASINO BARRIERE Toulouse
LAURENT GERRA CASINO BARRIERE Toulouse mardi 26 mai 2026.
LAURENT GERRA
CASINO BARRIERE 18 Chemin de la Loge Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 39 – 39 – 59 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-05-26 20:30:00
Quand Laurent Gerra passe à table, on sait d’avance que tout sera mitonné aux petits oignons.
Une revue décapante où politiques, chanteurs, personnalités de la télévision et du cinéma passent à la casserole… même les végans !
L'actualité, revisitée à la sauce Gerra vous est servie bien chaude et particulièrement relevée !
English :
When Laurent Gerra sits down to dinner, you know in advance that everything will be cooked to perfection.
