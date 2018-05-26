Les satellites européens au service de la prévision météorologique, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Les satellites européens au service de la prévision météorologique Mardi 26 mai, 18h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-26T18:00:00+02:00 – 2026-05-26T19:00:00+02:00

Mardi 26 mai – 18h

Par Alain Ratier, membre de l’AAE, ancien Directeur Général d’EUMETSAT.

L’écosystème météorologique européen et les apports à la prévision des systèmes MSG et EPS/Metop seront présentés, ainsi que les capacités d’observation des systèmes MTG et EPS/Metop-SG de nouvelle génération en cours de déploiement et les premiers exemples de leurs apports aux différents types de prévision. Les apports attendus des trois nouveaux programmes proposés par EUMETSAT (une constellation Sterna de six microsatellites de sondage microondes, une mission Lidar Doppler opérationnelle et une contribution à la mission Sentinel 3 NG Topo d’altimétrie à fauchée) seront également abordés en s’appuyant sur les études d’impact réalisées en 2024.

Une conférence de l’Académie de l’Air et de l’Espace.

Médiathèque José Cabanis – Grand auditorium (niveau -1)

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

