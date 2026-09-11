Albert Maignan en version patois, Musée de Tessé, Le Mans

Informations pratiques

Albert Maignan en version patois Samedi 19 septembre, 15h00, 17h00 Musée de Tessé Sarthe

En accès libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Plongez dans l’ambiance de la fin du 19e en patois local quelques vues du Mans réalisées par Albert Maignan. Pour les non-initiés, pas de panique, un sous-titrage sera assuré.

Musée de Tessé 2 avenue de Paderborn, 72000 Le Mans, France Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire 0243473851 https://www.lemans.fr/dynamique/des-idees-de-visite/les-musees/le-musee-de-tesse Les collections ont été initialement constituées par les saisies révolutionnaires des biens du clergé et des émigrés. Le principal noyau provient des collections de la famille de Tessé, connues par deux inventaires (1766 et 1794) et comprenant un fonds de peintures françaises du XVIIe siècle. Tramway Bus (à moins de 100 mètres) Gare desservie (TGV Le Mans)

Plongez dans l’ambiance de la fin du 19e en patois local quelques vues du Mans réalisées par Albert Maignan. Pour les non-initiés, pas de panique, un sous-titrage sera assuré.

© Ville du Mans