Foire du Mans Centre des Expositions Le Mans

Tarif : – – EUR
La Foire du Mans vous donne rendez-vous du 10 au 14 septembre 2026 pour une nouvelle édition encore plus festive et animée !!!
Vous étiez plus de 90 000 visiteurs à partager cette 88ème édition avec nous… et ça, c’est incroyable !
On se retrouve du 10 au 14 septembre 2026 pour la 89ème Foire du Mans… et on vous prépare déjà plein de surprises ! .
Centre des Expositions 1, avenue du Parc des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 72 51 00 cem@lemans-centrexpos.com
The Foire du Mans looks forward to seeing you from September 10 to 14, 2026 for a new, even more festive and lively edition!!!!
