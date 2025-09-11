Foire du Mans Centre des Expositions Le Mans

Foire du Mans

Centre des Expositions 1, avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe

La Foire du Mans vous donne rendez-vous du 10 au 14 septembre 2026 pour une nouvelle édition encore plus festive et animée !!!

Vous étiez plus de 90 000 visiteurs à partager cette 88ème édition avec nous… et ça, c’est incroyable !

On se retrouve du 10 au 14 septembre 2026 pour la 89ème Foire du Mans… et on vous prépare déjà plein de surprises ! .

The Foire du Mans looks forward to seeing you from September 10 to 14, 2026 for a new, even more festive and lively edition!!!!

L’événement Foire du Mans Le Mans a été mis à jour le 2025-12-08 par OT Le Mans