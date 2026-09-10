SARDAR La Salle des Concerts Le Mans
vendredi 11 septembre 2026 · La Salle des Concerts · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
SARDAR
La Salle des Concerts 58 Rue du Port Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 18:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-11 2026-09-12
SARDAR
La Compagnie MIA présente SARDAR.
D’après le texte de Mahmoud Chokrollahi et mis en scène par Clara Bauer
Dans les temps anciens tellement anciens que personne ne s’en souvient au cœur d’un désert aride et lointain, se trouvait un village dont les habitants n’avaient pas de tête. Les hommes travaillaient dur une terre pauvre du matin au soir pour nourrir péniblement leurs familles qui ne cessaient de grandir. Les femmes ne sortaient jamais des maisons. Elles y restaient pour s’occuper des enfants tout en continuant à mettre au monde d’autres enfants… Souvent des jumeaux, des triplés… Parfois plus… Les nouveaux nés ressemblaient aux déjà nés ils naissaient sans tête… Et cela depuis tellement longtemps que les anciens disaient depuis toujours . Un jour, une femme du village, déjà plusieurs fois mère, mit au monde un petit garçon. Celui-ci, avec une tête ! Apeurée, elle courut cacher l’enfant à l’abri des regards indiscrets et attendit fébrilement le retour de son mari pour lui annoncer la nouvelle. Le soir, le mari trouva sa femme éplorée. Inquiet, il lui demanda Pourquoi pleures-tu femme ? Incapable de retenir ses larmes, elle lui prit la main et le tira vers la chambre où elle avait caché l’enfant tout en répétant entre ses sanglots de plus en plus forts Sar… Sar… Sardar .
La Salle des Concerts 58 Rue du Port Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
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English :
L’événement SARDAR Le Mans a été mis à jour le 2026-08-25 par CDT72
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