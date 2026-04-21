Le Mans l’Eté au Jardin des Plantes Les Habits du Dimanche rue Prémartine Le Mans dimanche 30 août 2026.

Le Mans

Le Mans l’Eté au Jardin des Plantes Les Habits du Dimanche

rue Prémartine Jardin des Plantes Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 16:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Au programme de Le Mans l’Été au Jardin des Plantes retrouvez Les Habits du Dimanche Chanson Swing La clarinette voluptueuse, la contrebasse tonitruante, le piano endiablé, la guitare entraînante et les voix des Habits Du Dimanche racontent des histoires remplies d’humour et de légèreté. Qu’e

Au programme de Le Mans l’Été au Jardin des Plantes retrouvez

Les Habits du Dimanche

Chanson Swing

La clarinette voluptueuse, la contrebasse tonitruante, le piano endiablé, la guitare entraînante et les voix des Habits Du Dimanche racontent des histoires remplies d’humour et de légèreté.

Qu’elles parlent de concombre, de crématorium ou de cerise sur le gâteau, le sourire n’est jamais loin… Des compositions rythmées pour claquer des doigts, taper du pied et plus si affinités !

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Gratuit

Dimanche 30 août

16h

Kiosque du Jardin des Plantes

Chaises à disposition

Renseignements auprès du Service du Développement et Action culturels au 02 43 47 36 52 .

rue Prémartine Jardin des Plantes Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 36 52

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English :

On the program for Le Mans l’été at the Jardin des Plantes: Les Habits du Dimanche—Swing Songs. The sultry clarinet, the thunderous double bass, the wild piano, the captivating guitar, and the voices of Les Habits du Dimanche tell stories brimming with humor and lightheartedness. What

L’événement Le Mans l’Eté au Jardin des Plantes Les Habits du Dimanche Le Mans a été mis à jour le 2026-06-17 par CDT72