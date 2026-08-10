Visite flash l’enceinte romaine, 1700 ans d’histoire 43 Grande Rue Le Mans
dimanche 30 août 2026 · 43 Grande Rue · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Visite flash l’enceinte romaine, 1700 ans d’histoire
43 Grande Rue 41-43 Grande Rue Le Mans Sarthe
Tarif : – – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 16:45:00
fin : 2026-08-30 17:30:00
Date(s) :
2026-08-30
De l’escalier des Pans-de-Gorron à la petite poterne, en longeant courtines et tours aux riches décors, découvrez l’histoire de l’enceinte romaine, candidate au patrimoine mondial de l’Unesco.
Jauge de 20 personnes. .
43 Grande Rue 41-43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
From the Pans-de-Gorron staircase to the small postern gate, as you walk along the richly decorated curtain walls and towers, discover the history of the Roman wall, a candidate for UNESCO World Heritage status.
L’événement Visite flash l’enceinte romaine, 1700 ans d’histoire Le Mans a été mis à jour le 2026-08-06 par CDT72
À voir aussi à Le Mans (Sarthe)
- Visite flash l’église Notre-Dame-Du-Pré Devant l’église Le Mans 10 août 2026
- Bateau sur l’eau, la rivière, la rivière… Port du Mans Le Mans 10 août 2026
- Visite flash Max Ingrand et l’église du Pré, les vitraux du maître Eglise Notre-Dame-Du-Pré Le Mans 10 août 2026
- VTC avec Cyclamaine vers Souligné sous Ballon RV au Rond-point en bas du tunnel Le Mans 11 août 2026
- Aux sources du Vindinum l’eau au coeur de la cité romaine 43 Grande Rue Le Mans 11 août 2026