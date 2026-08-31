ALBERTA TONNERRE EN FAMILLE ANGONIA Martres-Tolosane
dimanche 22 novembre 2026 · ANGONIA · Martres-Tolosane
Informations pratiques
Martres-Tolosane
ALBERTA TONNERRE EN FAMILLE
ANGONIA 04 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane Haute-Garonne
Tarif : 9 – 9 – EUR
9
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-22 16:30:00
fin : 2026-11-22
Date(s) :
2026-11-22
Alberta Tonnerre en famille
Frère et sœur aussi dans la vraie vie, Chloé et Valentin Périlleux fusionnent leurs outils et talents pour nous embarquer dans la forêt de leur enfance.
Cie Cie des Mutants
On la surnommait Alberta Tonnerre à son passage, la terre frémissait et les arbres semblaient se fendre. Elle vivait au rythme de la foudre. Puis vint le temps du Grand Voyage Alberta s’est doucement effacée, jusqu’à disparaître tout à fait.
Entre souvenirs réels et imaginés, Alberta Tonnerre célèbre l’amour et la transmission, racontant l’absence qui, peu à peu, se transforme en mémoire vivante.
Chloé et Valentin Périlleux Mise en scène et interprétation
Alana Osbourne et Julie Tenret Regards extérieurs
Chloé Périlleux Texte
Valentin Périlleux Scénographie et marionnettes
Alice Hebborn assistée de Manuel Viallet Création sonore
Caspar Langhoff assisté de Mélodie Polge Création Lumière 9 .
ANGONIA 04 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Alberta Tonnerre? A Family Affair
Chloé and Valentin Périlleux—who are also brother and sister in real life—combine their skills and talents to take us on a journey into the forest of their childhood.
Company: Cie des Mutants
L’événement ALBERTA TONNERRE EN FAMILLE Martres-Tolosane a été mis à jour le 2026-08-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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