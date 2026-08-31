ALBERTA TONNERRE EN FAMILLE ANGONIA Martres-Tolosane

Informations pratiques

Martres-Tolosane

ALBERTA TONNERRE EN FAMILLE

ANGONIA 04 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane Haute-Garonne

Tarif : 9 – 9 – EUR

9

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-22 16:30:00

fin : 2026-11-22

Date(s) :

2026-11-22

Alberta Tonnerre en famille

Frère et sœur aussi dans la vraie vie, Chloé et Valentin Périlleux fusionnent leurs outils et talents pour nous embarquer dans la forêt de leur enfance.

Cie Cie des Mutants

On la surnommait Alberta Tonnerre à son passage, la terre frémissait et les arbres semblaient se fendre. Elle vivait au rythme de la foudre. Puis vint le temps du Grand Voyage Alberta s’est doucement effacée, jusqu’à disparaître tout à fait.

Entre souvenirs réels et imaginés, Alberta Tonnerre célèbre l’amour et la transmission, racontant l’absence qui, peu à peu, se transforme en mémoire vivante.

Chloé et Valentin Périlleux Mise en scène et interprétation

Alana Osbourne et Julie Tenret Regards extérieurs

Chloé Périlleux Texte

Valentin Périlleux Scénographie et marionnettes

Alice Hebborn assistée de Manuel Viallet Création sonore

Caspar Langhoff assisté de Mélodie Polge Création Lumière 9 .

ANGONIA 04 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Alberta Tonnerre? A Family Affair

Chloé and Valentin Périlleux—who are also brother and sister in real life—combine their skills and talents to take us on a journey into the forest of their childhood.

Company: Cie des Mutants

L’événement ALBERTA TONNERRE EN FAMILLE Martres-Tolosane a été mis à jour le 2026-08-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE