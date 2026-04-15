Albionnes, Bibliothèque Ceccano, Avignon
Albionnes, Bibliothèque Ceccano, Avignon vendredi 29 mai 2026.
Albionnes Vendredi 29 mai, 12h30 Bibliothèque Ceccano Vaucluse
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-29T12:30:00+02:00 – 2026-05-29T13:30:00+02:00
Fin : 2026-05-29T12:30:00+02:00 – 2026-05-29T13:30:00+02:00
Le duo Albionnes (Carole Winandy & Holly Hinton-Smith) vous propose de revisiter en polyphonie les chants traditionnels de l’archipel anglo-celte. À l’issue du concert, dégustez quelques spécialités culinaires d’Outre-Manche.
Bibliothèque Ceccano 2bis rue Laboureur 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Ville Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 85 15 59 https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques/;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/avignonbibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ Horaires :
Mardi, jeudi et vendredi de 11h à 19h
Mercredi et samedi de 10h à 18h ORIZO : T1, arrêt Gare Centre • Ligne 4, 5, 6, 9, 11, C2, arrêt Gare Centre Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo ») • Ligne 4, 6, 9, 10, 11, 25, 26, arrêt Poste • Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo »)
Midis-sandwichs Rencontre Musique
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