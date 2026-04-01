ALCHIMIE DU JEU MEETT Aussonne
ALCHIMIE DU JEU MEETT Aussonne vendredi 8 mai 2026.
Aussonne
ALCHIMIE DU JEU
MEETT Concorde Avenue Aussonne Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-08
Le temps d’un week-end, le festival Alchimie du jeu de Toulouse vous propose toutes sortes d’activités ludiques en accès libre ! De nombreuses associations de jeux de la région toulousaine s’allient dans un seul et même but partager le plaisir du jeu avec le plus grand nombre.
Au programme de cette 23e édition une centaine de jeux de société, des jeux classiques (Mah-jong, jeu de Go,…), des jeux de figurines aux décors grandioses, des jeux d’extérieur avec du Mölkky, du Kubb, du Corn Hole mais aussi des jeux de cartes et des jeux en bois… Un espace pour les enfants et leur famille, de nombreux éditeurs de jeux, des illustrateurs pour jouer avec vous et dédicacer vos boîtes, un espace jeu de rôle, une bourse d’occasion pour repartir avec jeux préférés, des jeux accessibles et des bénévoles signants et bien d’autres choses fabuleuses… .
MEETT Concorde Avenue Aussonne 31840 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 25 45 45 contact@toulouse-evenements.com
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English :
For one weekend, the Alchimie du jeu festival in Toulouse offers you all sorts of playful activities with free access! Numerous gaming associations of the Toulouse region join forces with the same goal: to share the pleasure of gaming with as many people as possible.
L’événement ALCHIMIE DU JEU Aussonne a été mis à jour le 2026-02-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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