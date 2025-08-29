MARCHÉ GOURMAND D’OCCITANIE MEETT Aussonne
MARCHÉ GOURMAND D’OCCITANIE MEETT Aussonne vendredi 11 décembre 2026.
Aussonne
MARCHÉ GOURMAND D’OCCITANIE
MEETT Concorde Avenue Aussonne Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-11 10:00:00
fin : 2026-12-13 19:00:00
Date(s) :
2026-12-11
Un marché qui met en lumière l’excellence gastronomique de la région Occitanie et de valoriser ses producteurs via la vente en circuit court.
À cette occasion, plus de 230 exposants tous certifiés par un signe officiel d’identification de qualité et d’origine d’Occitanie vous proposent leurs produits de qualité . Vous pouvez également profiter d’un riche programme d’animations ateliers culinaires animés par des chefs, conférences autour des filières agricoles et de la qualité alimentaire, œnothèque pour découvrir les mariages mets & vins régionaux, et soirées animées avec bandas pour un esprit festif.
Ce rendez-vous est l’occasion idéale de découvrir, déguster et échanger autour du patrimoine culinaire occitan dans un cadre convivial et festif. .
MEETT Concorde Avenue Aussonne 31840 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 25 45 45 contact@toulouse-events.fr
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English :
A market that showcases the gastronomic excellence of the Occitanie region and promotes its producers through short-distance sales.
L’événement MARCHÉ GOURMAND D’OCCITANIE Aussonne a été mis à jour le 2026-02-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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