ROSE FESTIVAL MEETT Aussonne
ROSE FESTIVAL MEETT Aussonne jeudi 27 août 2026.
ROSE FESTIVAL
MEETT Concorde Avenue Aussonne Haute-Garonne
Tarif : 69 – 69 – 179 EUR
69
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-27
Le Rose Festival en Occitanie créé par le duo de rappeur toulousain Bigflo & Oli revient pour une 5e édition et va enflammer Toulouse avec des grands noms de la musique et des artistes en devenir !
Un festival innovant aux multiples facettes culturelles et aux couleurs de Toulouse !
Pour célébrer son 5e anniversaire, le Rose Festival a décidé de voir les choses en grand cette année le MEETT se métamorphose en fête foraine (grande roue, attractions, néons, couleurs pop, barbe à papa, scénographies immersives…), avec toujours plus de rose !
Les premiers noms viennent d’être dévoilés Aya Nakamura, DJ Snake, Macklemore, Iliona, Ino Casablanca, Josman, Charlotte Cardin, Kungs. Bigflo & Oli vous préparent également un show spéciale rose !
Cette année, ça va être le feu !
Dress code Venez tous en ROSE !
Retrouvez le détail de la programmation sur le site internet du festival. 69 .
MEETT Concorde Avenue Aussonne 31840 Haute-Garonne Occitanie contact@rosefestival.fr
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English :
The Rose Festival in Occitanie, created by the Toulouse-based rapping duo Bigflo & Oli, is back for a 5th edition and is set to set Toulouse alight with big names in music and up-and-coming artists!
L’événement ROSE FESTIVAL Aussonne a été mis à jour le 2026-02-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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