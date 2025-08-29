ROSE FESTIVAL MEETT Aussonne

ROSE FESTIVAL

MEETT Concorde Avenue Aussonne Haute-Garonne

Tarif : 69 – 69 – 179 EUR

69

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-27

Le Rose Festival en Occitanie créé par le duo de rappeur toulousain Bigflo & Oli revient pour une 5e édition et va enflammer Toulouse avec des grands noms de la musique et des artistes en devenir !

Un festival innovant aux multiples facettes culturelles et aux couleurs de Toulouse !

Pour célébrer son 5e anniversaire, le Rose Festival a décidé de voir les choses en grand cette année le MEETT se métamorphose en fête foraine (grande roue, attractions, néons, couleurs pop, barbe à papa, scénographies immersives…), avec toujours plus de rose !

Les premiers noms viennent d’être dévoilés Aya Nakamura, DJ Snake, Macklemore, Iliona, Ino Casablanca, Josman, Charlotte Cardin, Kungs. Bigflo & Oli vous préparent également un show spéciale rose !

Cette année, ça va être le feu !

Dress code Venez tous en ROSE !

Retrouvez le détail de la programmation sur le site internet du festival. 69 .

MEETT Concorde Avenue Aussonne 31840 Haute-Garonne Occitanie contact@rosefestival.fr

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English :

The Rose Festival in Occitanie, created by the Toulouse-based rapping duo Bigflo & Oli, is back for a 5th edition and is set to set Toulouse alight with big names in music and up-and-coming artists!

L’événement ROSE FESTIVAL Aussonne a été mis à jour le 2026-02-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE