SALON DE L’IMMOBILIER MEETT Aussonne

SALON DE L’IMMOBILIER

MEETT Concorde Avenue Aussonne Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 10:00:00

fin : 2026-03-15 18:30:00

Date(s) :

2026-03-13

Acheter, construire, rénover ou investir le Salon de l’Immobilier de Toulouse est l’occasion idéale de passer de l’idée à la réalisation.

En un seul lieu, retrouvez tous les professionnels du secteur tels que des promoteurs, des agences, des experts en financement, rénovation ou patrimoine, pour vous accompagner à chaque étape.

Que vous rêviez d’une maison sur mesure, d’un appartement en ville ou d’un projet éco responsable, explorez les dernières tendances en matière d’habitat, du neuf à l’ancien. De nombreux organismes sont présents pour répondre à vos questions techniques, juridiques ou réglementaires.

Profitez aussi de l’Espace Conseils, entièrement gratuit, pour obtenir des informations sur le financement, la défiscalisation ou les aides à la rénovation.

Un rendez-vous incontournable pour échanger, comparer et concrétiser votre projet immobilier en toute confiance ! .

MEETT Concorde Avenue Aussonne 31840 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 25 45 45 contact@toulouse-events.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Buying, building, renovating or investing: the Salon de l?Immobilier de Toulouse is the ideal opportunity to turn ideas into reality.

L’événement SALON DE L’IMMOBILIER Aussonne a été mis à jour le 2026-02-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE