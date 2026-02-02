SALON DE L’IMMOBILIER MEETT Aussonne
MEETT Concorde Avenue Aussonne Haute-Garonne
Début : 2026-03-13 10:00:00
fin : 2026-03-15 18:30:00
2026-03-13
Acheter, construire, rénover ou investir le Salon de l’Immobilier de Toulouse est l’occasion idéale de passer de l’idée à la réalisation.
En un seul lieu, retrouvez tous les professionnels du secteur tels que des promoteurs, des agences, des experts en financement, rénovation ou patrimoine, pour vous accompagner à chaque étape.
Que vous rêviez d’une maison sur mesure, d’un appartement en ville ou d’un projet éco responsable, explorez les dernières tendances en matière d’habitat, du neuf à l’ancien. De nombreux organismes sont présents pour répondre à vos questions techniques, juridiques ou réglementaires.
Profitez aussi de l’Espace Conseils, entièrement gratuit, pour obtenir des informations sur le financement, la défiscalisation ou les aides à la rénovation.
Un rendez-vous incontournable pour échanger, comparer et concrétiser votre projet immobilier en toute confiance ! .
MEETT Concorde Avenue Aussonne 31840 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 25 45 45 contact@toulouse-events.fr
English :
Buying, building, renovating or investing: the Salon de l?Immobilier de Toulouse is the ideal opportunity to turn ideas into reality.
