SALON DE L’HABITAT MEETT Aussonne

Aussonne

SALON DE L’HABITAT

MEETT Concorde Avenue Aussonne Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 10:00:00

fin : 2026-10-04 19:00:00

Date(s) :

2026-10-01

Avis aux amateurs de rénovation, d’aménagement, d’équipement ou désireux de découvrir les tendances du moment, ce salon est fait pour vous !

Pendant quatre jours, le salon réunit des professionnels passionnés artisans, décorateurs, architectes, spécialistes de la rénovation, de l’énergie ou de l’aménagement extérieur, tous prêts à partager leurs idées, leurs conseils ainsi que leur savoir-faire.

Dans un même espace, vous pourrez trouver des solutions concrètes, découvrir des tendances, voir les matériaux, comparer les différentes possibilités…

En parcourant les allées, chacun pourra prendre le temps de s’inspirer, faire mûrir ses projets et/ou les concrétiser.

L’ambiance est conviviale, accessible, propice aux échanges. Que l’on souhaite rénover une pièce, optimiser un espace, moderniser son intérieur ou simplement glaner de nouvelles idées, on repart toujours avec quelque chose, une piste, une rencontre, une envie, un déclic.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour toutes les personnes attentives à l’atmosphère de leur intérieur et au bien chez soi. .

MEETT Concorde Avenue Aussonne 31840 Haute-Garonne Occitanie

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English :

If you’re looking to renovate, fit out or equip your home, or if you want to discover the latest trends, this show is for you!

L’événement SALON DE L’HABITAT Aussonne a été mis à jour le 2026-05-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE