SALON CREATEURS ET ARTISANS D’ART MEETT Aussonne

Aussonne

SALON CREATEURS ET ARTISANS D’ART

MEETT Concorde Avenue Aussonne Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-09 10:00:00

fin : 2026-12-13 19:00:00

Date(s) :

2026-12-09

Plongez au cœur de la créativité artisanale à Toulouse ! Un incontournable pour les passionnés des métiers d’art. C’est l’occasion idéale de faire du shopping autrement, d’échanger avec les créateurs et de craquer pour une pépite jamais vue ailleurs.

Au Salon Créateurs & Artisans d’Art de Toulouse, venez à la rencontre d’artistes !

Choisis par un comité d’artisans-experts en fonction de leur originalité et de leur créativité, les artisans d’art viennent de tout l’hexagone présenter les dernières tendances de la création Made In France.

160 créateurs et artisans d’art aux doigts d’or proposent vêtements, meubles et réalisations fait-main, de la pièce unique exécutée dans le respect de la tradition à l’objet innovant, parfois astucieusement recyclé. À l’approche des fêtes de fin d’année, venez vous inspirer et choisir vos cadeaux parmi l’art de la table, les couteaux, les sculptures, les tableaux, les bijoux, les sacs, les chaussures, les vêtements de créateurs… Vous pourrez aussi découvrir L’allée des artistes pour admirer des œuvres uniques ainsi qu’une place dédiée aux jeunes créateurs qui pourront mettre en avant leurs inventivités. .

MEETT Concorde Avenue Aussonne 31840 Haute-Garonne Occitanie contact@toulouse-evenements.com

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English :

Immerse yourself in the heart of Toulouse?s creative craftsmanship! A must for all craft enthusiasts. It’s the perfect opportunity to shop differently, talk with designers and fall for a nugget you’ve never seen anywhere else.

L’événement SALON CREATEURS ET ARTISANS D’ART Aussonne a été mis à jour le 2026-06-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE