SALON AUTO MOTO CLASSIC MEETT Aussonne

Aussonne

SALON AUTO MOTO CLASSIC

MEETT Concorde Avenue Aussonne Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-04

Bienvenue au plus grand évènement consacré à l’automobile de collection dans le Grand Sud. Trois jours de passion pour les fans, les curieux et les amoureux de belles mécaniques !

Venez admirer les autos et motos anciennes, sur 68 000 m2 de halls couverts et d’esplanades en plein air. Les nombreux exposants vous attendent ! (Entreprises, clubs, associations, passionnés, collectionneurs). Plus de 2 500 voitures et motos iconiques sont à découvrir à travers de nombreuses animations comme des expositions thématiques, des présentations d’exposants, la vente de particulier à particulier, les rassemblements sur le parking dédié aux anciennes, sans oublier l’American Day…

L’American Day se déroule le samedi 5 et dimanche 6 septembre avec Gerry Blyenberg et Sandy Gallant comme parrain et marraine de l’événement. Pour ces journées spéciales, le Salon revit les couleurs US avec de nombreuses animations autour des concerts qui s’enchainent sur la scène musicale, des défilés Pin-up…, et des food-truck pour les pauses gourmandes !

Si vous êtes collectionneurs, si vous souhaitez acheter, restaurer, équiper un véhicule, trouver de bons conseils ou tout simplement vous évader en famille, ce salon est fait pour vous ! .

MEETT Concorde Avenue Aussonne 31840 Haute-Garonne Occitanie contact@toulouse-evenements.com

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English :

Welcome to the biggest classic car event in the south of France. Three days of passion for fans, the curious and lovers of beautiful machines!

L’événement SALON AUTO MOTO CLASSIC Aussonne a été mis à jour le 2026-06-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE