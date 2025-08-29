SALON VINS & TERROIRS, CHOCOLAT & GOURMANDISES MEETT Aussonne
SALON VINS & TERROIRS, CHOCOLAT & GOURMANDISES MEETT Aussonne vendredi 30 octobre 2026.
Aussonne
SALON VINS & TERROIRS, CHOCOLAT & GOURMANDISES
MEETT Concorde Avenue Aussonne Haute-Garonne
Tarif : – – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30
fin : 2026-11-01
Date(s) :
2026-10-30
Le rendez-vous des saveurs authentiques de notre région ! Profitez de ces deux rendez-vous pour vous octroyer un moment de détente et de convivialité autour de plaisirs simples et vrais… fidèles, exigeants, connaisseurs, initiés, amateurs ou curieux, ce rendez-vous est fait pour vous !
Près de 350 exposants, vignerons, producteurs et artisans chocolatiers, (re)viennent pour cette édition automne ! Les plus grandes régions viticoles de France sont représentées afin de diversifier et d’enrichir votre cave. Le Salon Vins & Terroirs c’est aussi des rencontres avec les producteurs qui vous font partager leurs savoir-faire et leur passion vous bénéficiez ainsi de conseils avisés et d’une gamme de prix direct producteur adaptée à tous les budgets. Pour les gourmands, l’univers Terroir met en lumière des spécialités sucrées, salées, des condiments et bien d’autres nouveautés. Le Salon Vins & Terroirs s’associe chaque année à l’Automne au Salon Chocolat & Gourmandises pour vous faire découvrir le chocolat sous toutes ses formes (à croquer, à faire fondre, glacé, noir, au lait ou blanc…) ! .
MEETT Concorde Avenue Aussonne 31840 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 45 25 25 contact@toulouse-evenements.com
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English :
The authentic flavours of our region! Take advantage of these two events to indulge in a moment of relaxation and conviviality around simple, genuine pleasures… whether you’re loyal, demanding, a connoisseur, an initiate, an amateur or just curious, this event is made for you!
L’événement SALON VINS & TERROIRS, CHOCOLAT & GOURMANDISES Aussonne a été mis à jour le 2026-06-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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