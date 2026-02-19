HOUBL’AUSSONNE SALLE DES FÊTES Aussonne

HOUBL’AUSSONNE

SALLE DES FÊTES Place Jean Jaurès Aussonne Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 00:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Le festival de la bière, Houbl’Aussonne fête son 6e festival !

Au programme de cette journée des brasseurs artisanaux locaux qui viennent vous présenter leurs produits et vous parler de leur passion, des concerts pop/rock, des animations pour les enfants, des expositions motorisées avec des voitures anciennes de la batucada et de nombreux Food trucks pour vous restaurer ainsi qu’un bar pour la vente de soft, vin blanc, cidre, popcorn et évidement des crêpes préparées sur place par une équipe de choc.

Programme détaillé à venir très bientôt…

De quoi passer un bon moment en famille ou entre amis autour de bonnes bières et au son de la musique ! .

SALLE DES FÊTES Place Jean Jaurès Aussonne 31840 Haute-Garonne Occitanie

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English :

The Houbl’Aussonne beer festival celebrates its 6th edition!

L’événement HOUBL’AUSSONNE Aussonne a été mis à jour le 2026-02-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE