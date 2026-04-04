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ALDEBERT SUMMUM Grenoble

ALDEBERT SUMMUM Grenoble

ALDEBERT SUMMUM Grenoble samedi 30 janvier 2027.

Lieu : SUMMUM

Adresse : RUE HENRI BARBUSSE

Ville : 38100 Grenoble

Département : 38

Début : 2027-01-30

Fin : 2027-01-30

Heure de début : 15:00

ALDEBERT Début : 2027-01-30 à 15:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

SUMMUM RUE HENRI BARBUSSE 38100 Grenoble 38

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