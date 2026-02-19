Alejandra Pizarnik une autrice entre l’Argentine et la France Boulevard Paul d’Estournelles de Constant Le Mans

Alejandra Pizarnik une autrice entre l’Argentine et la France

Cette exposition, réalisée par Fernando Copello, vous permettra de faire connaissance avec une poétesse célèbre dans son pays, l’Argentine, en l’abordant par différents thèmes son prénom, la psychanalyse, l’enfance, ses liens avec la France… À noter, la BU du Mans possède l’un des plus grands fonds consacrée à l’autrice en Europe.

Dans le cadre du Printemps des poètes. .

