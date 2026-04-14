Atelier Porte-Cartes – Jeux de société Les Étincelles 72, Maison De Quartier De L’Épau Édith Piaf 72100 LE MANS, Le Mans
Atelier Porte-Cartes – Jeux de société Les Étincelles 72, Maison De Quartier De L’Épau Édith Piaf 72100 LE MANS, Le Mans vendredi 17 avril 2026.
Atelier Porte-Cartes – Jeux de société Les Étincelles 72 Vendredi 17 avril, 13h00 Maison De Quartier De L’Épau Édith Piaf 72100 LE MANS Sarthe
Entrée Libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-17T13:00:00+02:00 – 2026-04-17T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-17T13:00:00+02:00 – 2026-04-17T17:00:00+02:00
Vendredi 17 avril 2026
13h00 → 17h00
Maison de Quartier Edith Piaf
Rue de l’Esterelle – 72000 Le Mans
Salle n°1
✨ Au programme :
Atelier convivial et accessible pour fabriquer des porte-cartes pour jeux de société
Tarot, Rami, Belote, etc.
Un moment de création, de partage et d’échanges, pensé pour faciliter le jeu et le confort de toutes et tous.
♿ Atelier inclusif & bienveillant
Utile pour les joueurs et joueuses
☕ Ambiance chaleureuse
Convivialité garantie
Vous pouvez venir accompagné(e)
Infos : Les Étincelles 72
Maison De Quartier De L’Épau Édith Piaf 72100 LE MANS 49 Rue de l’Estérel, 72100 Le Mans, France Le Mans 72100 Les Sablons Sarthe Pays de la Loire 02 43 47 47 47 https://www.lemans.fr/ma-ville/equipements-municipaux/salles-municipales [{« type »: « email », « value »: « contact@lesetincelles72.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0632532910 »}] Maison de quartier Les Sablons Salle Edith Piaf Sous réservation auprés du service de location de salle de la ville du Mans
Hôtel de ville
1, place Saint-Pierre
72000 Le Mans
Vendredi 17 avril 2026 13h00 → 17h00 Maison de Quartier Edith Piaf Rue de l’Esterelle – 72000 Le Mans Salle n°1 Atelier Porte-Cartes
Les Etincelles 72
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