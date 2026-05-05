Newroz, Cie La Meute Le Plongeoir Le Mans

Le Mans

Newroz, Cie La Meute

Le Plongeoir La Promenade Newton Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30 2026-05-31

Autour d’une scène ronde et d’un immense perchoir Bahoz Temaux questionne la relation intime à notre culture, nos origines et influences.

Newroz signifie le jour nouveau en kurde. Pour le célébrer, Bahoz Temaux créé un concert-cirque aux sonorités persanes Une allégorie musicale et acrobatique de la crise identitaire d’un homme vivant avec les préjugés liés à son genre, sa couleur et sa double culture. C’est aussi un jeu sur les apparences, un dialogue entre un cœur fait de musique et un corps jouant avec le risque. L’acrobatie devient un exutoire, sublimée par la délicatesse de pensées poétiques, un témoignage empreint de douceur et de tolérance.

Un spectacle du festival Le Mans fait son Cirque 2026. .

Le Plongeoir La Promenade Newton Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

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English :

Around a round stage and a huge perch, Bahoz Temaux questions our intimate relationship with our culture, our origins and influences.

L’événement Newroz, Cie La Meute Le Mans a été mis à jour le 2026-04-27 par Le Plongeoir Cité du Cirque