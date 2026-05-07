Le Mans

Visite guidée balade mortelle dans les cimetières

182 Avenue François Chancel Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 13:45:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

À l’occasion de la Journée de la Pensée Joyeuse, la Scène nationale Les Quinconces et L’Espal vous invite à pousser les grilles du cimetière de l’Ouest et du cimetière Sainte-Croix, en compagnie de guides coutumiers de ces lieux, l’historienne d’art, Isabelle Léone-Robin et le comédien Jacques Gouin.

Au fil des allées, les symboles, les noms et les architectures dessinent l’évolution d’une société. Figures célèbres et vies anonymes s’y côtoient, tissant un récit sensible du territoire. Une invitation à regarder autrement ces lieux discrets, entre histoire, art et humanité.

Pour circuler en douceur d’un lieu à l’autre, nous privilégierons le vélo et finirons ce joyeux périple à l’Espal pour partager un verre. Si vous n’êtes pas à vélo, vous êtes aussi les bienvenu.es !

En partenariat avec l’Office du Tourisme de la Ville du Mans, la Compagnie Les Gens Pluriels et l’association Cyclamaine

À partir de 14 ans, places limitées, pensez à réserver !

RDV à 13h45 devant le cimetière de l’Ouest, 182 avenue François Chancel au Mans .

182 Avenue François Chancel Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

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L’événement Visite guidée balade mortelle dans les cimetières Le Mans a été mis à jour le 2026-05-05 par CDT72