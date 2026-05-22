Fête des quartiers Nord-est Maison de quartier G. Moustaki Le Mans

Le Mans

Fête des quartiers Nord-est

Maison de quartier G. Moustaki 211 rue des Maillets Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 19:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Plongez en famille dans une ambiance festive et multiculturelle. Au programme, de nombreuses animations seront proposées (artistiques et manuelles, maquillage, jeux romains, photobooth, découverte d’instruments et une scène (flashmob, musique, danse).

Un après-midi aux couleurs du monde !

Le 30 mai prochain, la fête des quartiers Nord-Est de la ville du Mans sera de retour à la maison de quartier G.-Moustaki.

Plongez en famille dans une ambiance festive et multiculturelle lors de notre temps fort dédié à la découverte des richesses du monde. Au programme de cet après-midi, de nombreuses animations seront proposées pour les petits, grands et les familles (animations artistiques et manuelles, maquillage, jeux romains, photobooth, découverte d’instruments et une scène ouverte (flashmob, musique, lecture, danse…)

Cette année, nous mettons à l’honneur la diversité culturelle ! Venez habillés de vos plus belles tenues traditionnelles et laissez-vous porter par des concerts, des rencontres et des activités qui célèbrent la richesse de nos origines.

Cette année encore, l’événement débute dans les quartiers avec Les petits trains du Val de Loire pour vous accompagner à la maison de quartier G. Moustaki. Retrouver prochainement le plan ainsi que les arrêts.

Une vente de gâteaux et boissons sera organisée pour pouvoir vous restaurer (paiement exclusivement en espèces). .

Maison de quartier G. Moustaki 211 rue des Maillets Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 53 49 11 26 accueil.moustaki@mjcprevert.org

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English :

Immerse your family in a festive, multicultural atmosphere. On the program: arts and crafts, face painting, Roman games, photobooth, instrument discovery and a stage (flashmob, music, dance).

L’événement Fête des quartiers Nord-est Le Mans a été mis à jour le 2026-05-19 par CDT72