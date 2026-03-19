Fête interculturelle des quartiers sud Plaine du Ronceray Le Mans

Fête interculturelle des quartiers sud

Plaine du Ronceray Allée Georges Bizet Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Atelier

Venez flâner à la Plaine du Ronceray et retrouvez les bibliothécaires de la médiathèque Sud ainsi que de nombreux partenaires pour une journée au programme festif et varié qui enchantera toute la famille.

Tout public

À partir de 14h Plaine du Ronceray

Gratuit, entrée libre .

Plaine du Ronceray Allée Georges Bizet Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

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English :

L’événement Fête interculturelle des quartiers sud Le Mans a été mis à jour le 2026-03-19 par CDT72