Fête interculturelle des quartiers sud Plaine du Ronceray Le Mans
Fête interculturelle des quartiers sud Plaine du Ronceray Le Mans samedi 30 mai 2026.
Fête interculturelle des quartiers sud
Plaine du Ronceray Allée Georges Bizet Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Atelier
Venez flâner à la Plaine du Ronceray et retrouvez les bibliothécaires de la médiathèque Sud ainsi que de nombreux partenaires pour une journée au programme festif et varié qui enchantera toute la famille.
Tout public
À partir de 14h Plaine du Ronceray
Gratuit, entrée libre .
Plaine du Ronceray Allée Georges Bizet Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
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English :
L’événement Fête interculturelle des quartiers sud Le Mans a été mis à jour le 2026-03-19 par CDT72