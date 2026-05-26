La Fête Interculturelle Le Mans

Le Mans

La Fête Interculturelle

Plaine du Ronceray Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 12:30:00

fin : 2026-05-30 23:00:00

Date(s) :

2026-05-30

37ème Edition de la Fête Interculturelle des quartiers sud qui regroupe les services, associations et habitants qui ont préparé un programme melangeant loisirs, gastronomie, culture et découverte musicale ponctué par un feu d’artifice.

Imaginez vous êtes dans les quartiers sud du Mans, vous vous baladez tranquillement, le ciel est bleu, les oiseaux chantent, vous entendez quelque chose au loin. De la musique ! Vous approchez de la plaine du Ronceray, c’est de la que ça vient. Plus vous avancez, plus vous entendez du monde qui s’agite, la musique se fait de plus en plus entrainante et à cela viennent s’ajouter de bonnes odeurs de nourriture !

Vous y êtes c’est la Fête Interculturelle ! Un écrin de verdure entre les immeubles animé par une grande variété de propositions pour tous les goûts. Ici, des jeux pour les tout-petits. Là-bas, de quoi se restaurer. Un peu plus loin, la scène qui accueille les artistes amateurs en tout genre pendant l’après-midi et le fameux concert du soir ! Il y a aussi des jeux pour tous les âges, une zone d’informations sur nos droits et les associations de solidarité, une buvette et des spectacles ! Et si vous restez jusqu’à la tombée de la nuit, c’est le feu d’artifice qui vous éblouira !

Il y a du monde, de plus en plus chaque année, mais surtout il y a tous les âges et toutes les cultures. Quel plaisir de voir qu’il y a encore des endroits où tout le monde peut cohabiter, quel que soit l’âge, les origines, les croyances, les habitudes.

Cette année nous allons de nouveau proposer un spectacle pour faire rire petits et grands, encore plus d’associations de restauration pour régaler toutes les papilles et toujours une ambiance de folie pour profiter tous ensemble ! Et la nouveauté l’espace jeunes ouvert jusqu’à 21h30 pour qu’ils puissent faire la fête !

Alors voilà, ce n’était pas prévu, vous passiez par là. Maintenant que vous avez vécu cela, vous n’avez qu’une envie, transmettre la joie du partage et de la rencontre à toutes les personnes qui vous entourent. Et pour ça, le meilleur moyen c’est de venir le 30 mai prochain à partir de 12h30 sur la plaine du Ronceray !

• 12h30- Ouverture de la Fête et du pôle restauration (jusqu’à 22h30)

• 14h-18h Animations des pôles famille, intergénérationnel, Infos Droits Solidarité et Jeunesse par les associations et structures du collectif organisateur

• 18h-21h30 Les animations jeunesse continuent…

+ d’informations sur la plaquette de l’évènement Cliquez ICI

Le programme

14h 16h 18h / Spectacle familial Zone Prairie / Bingo Baraka !

Un spectacle pour toute la famille ! Avec du théâtre, de la musique et des marionnettes ! Du hasard, de l’aventure, de l’inconnu ! et plus encore ! Tentez votre chance, avec Bingo Baraka !

18h30 21h / DJ set Zone Secouss / La Chignole

Cette année DJ Sharklo va ambiancer la booom des jeunes !

21h / Concert Scéne / Balaphonics

Cette bande de musiciens sera là pour concocter une mixture épicée aux saveurs tantôt makossa, highlife, ethio-groove, ou de rumba congolaise. Ca va danser !!

22h30 / Feu d’artifice Zone en feu

Non négociable, incontournable, incroyable, inimitable…c’est le feu d’artifice !!! .

Plaine du Ronceray Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 50 17 90

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English :

the 37th edition of the Fête Interculturelle des Quartiers Sud (Intercultural Festival of the Southern Neighborhoods) brings together services, associations and local residents, who have prepared a program combining leisure, gastronomy, culture and musical discovery, punctuated by a fireworks display.

L’événement La Fête Interculturelle Le Mans a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Le Mans