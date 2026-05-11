Le Mans

AUTOUR DE L’EXPOSITION RELIQUA

60 Rue de l’Estérel Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

À l’occasion de la Journée de la Pensée Joyeuse, plongez dans l’univers de Sylvain Wavrant.

Avec RELIQUA, Sylvain Wavrant explore les liens entre les vivant·es et les disparu·es. Inspirée par les rituels funéraires de l’Égypte ancienne, l’exposition transforme les espaces de L’Espal en un laboratoire sensible, entre cabinet de curiosités et atelier d’embaumement.

– À 14h30 la visite commentée pour Petit·es & Grand·es 30 min

– À 15h30 la visite avec l’artiste Sylvain Wavrant,1h sur réservation

– À 17h Inauguration-goûter du Totem, œuvre réalisée par les enfants de la Mini-Tribu, accompagné·es par Sylvain Wavrant

De 14h à 17h

– ATELIER NOS CRÉATURES FANTASTIQUES !

En partenariat le Service de l’accompagnement de l’enfant de la Ville du Mans

Dedans et dehors, l’équipe d’animation des temps périscolaires des écoles voisines investit de nouveau L’Espal, avec une exposition et un atelier pour créer vos créatures fantastiques et autres chimères , en lien avec l’exposition RELIQUA. .

60 Rue de l’Estérel Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

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English :

L’événement AUTOUR DE L’EXPOSITION RELIQUA Le Mans a été mis à jour le 2026-05-06 par CDT72