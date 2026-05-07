Dady NKanga Le Mans
Dady NKanga Le Mans samedi 30 mai 2026.
Le Mans
Dady NKanga
4 rue du Pré Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Art Contemporain Entre Traditions Africaines et Modernité .
Vernissage le 29 mai à 18h. .
4 rue du Pré Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire dadynkanga16@gmail.com
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English :
L’événement Dady NKanga Le Mans a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Le Mans