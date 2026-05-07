Le Mans

Dady NKanga

4 rue du Pré Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Art Contemporain Entre Traditions Africaines et Modernité .

Vernissage le 29 mai à 18h. .

4 rue du Pré Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire dadynkanga16@gmail.com

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English :

L’événement Dady NKanga Le Mans a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Le Mans