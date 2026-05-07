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Dady NKanga Le Mans

Dady NKanga Le Mans samedi 30 mai 2026.

Adresse : 4 rue du Pré

Ville : 72000 Le Mans

Département : Sarthe

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Le Mans

Dady NKanga

4 rue du Pré Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Art Contemporain Entre Traditions Africaines et Modernité .
Vernissage le 29 mai à 18h.   .

4 rue du Pré Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire   dadynkanga16@gmail.com

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English :

L’événement Dady NKanga Le Mans a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Le Mans

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