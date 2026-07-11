Alex Cameron + 1ère partie STEREOLUX Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-09 20:30 – 23:30

Gratuit : non Prévente : 18.8€ | Carte Stereolux : 14€ | Abonné·e partenaire : 14€

Avec des synthés soignés, un sax et des boîtes à rythmes, dans un esprit très 80’s, le crooner australien compose une pop kitsch à l’extrême, presque subversive tant elle est détachée de la mièvrerie de la pop qui traite habituellement d’amour, avec mots crus et sentiments à vif. Sarcastique, unique et humain.

STEREOLUX Nantes 44200

http://stereolux.org/alex-cameron-1ere-partie-09102026-1830



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