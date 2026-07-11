AGENDA · Nantes99vues
Alex Cameron + 1ère partie STEREOLUX Nantes
vendredi 9 octobre 2026 · STEREOLUX · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-09 20:30 – 23:30
Gratuit : non Prévente : 18.8€ | Carte Stereolux : 14€ | Abonné·e partenaire : 14€
Avec des synthés soignés, un sax et des boîtes à rythmes, dans un esprit très 80’s, le crooner australien compose une pop kitsch à l’extrême, presque subversive tant elle est détachée de la mièvrerie de la pop qui traite habituellement d’amour, avec mots crus et sentiments à vif. Sarcastique, unique et humain.
STEREOLUX Nantes 44200
http://stereolux.org/alex-cameron-1ere-partie-09102026-1830
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